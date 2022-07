In Lussemburgo: sempre più dipendenti vogliono lavorare di meno

in Lussemburgo :

Nel 2021, il 43,7% dei dipendenti in Lussemburgo voleva lavorare di meno. Si tratta di quasi 10 punti in più rispetto al 2018 (32,8%), secondo i dati raccolti dalla Camera del personale (CSL) dalle Indagini sulla qualità del lavoro sulla qualità dell’occupazione nel Paese. Allo stesso tempo, il numero di persone disposte a lavorare è aumentato di oltre il 10,3% al 12,4%. Infine, la percentuale di dipendenti che credono di lavorare a sufficienza è fortemente diminuita, dal 56,9% nel 2018 al 43,9% nel 2021.

I numeri variano a seconda che tu sia un uomo o una donna. Pertanto, il 41,3% degli uomini e il 47,8% delle donne vorrebbe lavorare di meno. Concretamente, alle donne piace lavorare in media 31 ore a settimana e agli uomini 32 ore. Non sorprende che le persone che lavorano part-time vogliano lavorare più ore (24,9%) in più rispetto a quelle che lavorano a tempo pieno (9,9%).