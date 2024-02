In futuro potrai vedere la magnifica aurora boreale vicino a noi

Puoi effettivamente scrivere la data sul tuo diario, perché il programma sarà semplicemente fantastico. L’anno prossimo, nel 2025, sarà possibile vedere l’aurora boreale in Francia. Può sembrare irreale, ma… Non è la prima volta che questo fenomeno meteorologico fa capolino in Francia. Infatti, nel novembre 2023, sono già state catturate immagini impressionanti dell'aurora boreale nel cielo, soprattutto vicino a Clermont-Ferrand.

Come spieghiamo queste esplosioni?

Fortunatamente, i francesi possono aspettarsi un aumento delle aurore boreali nel corso del 2025. C'è una buona ragione per la frequente apparizione di questo fenomeno solitamente raro. attività Ciclo solare Dura 11 anni e Terminerà nel 2025 (per iniziarne uno nuovo). Quando questo ciclo finisce, l’aurora boreale raddoppia. Sono ovviamente più frequenti e avvertibili in Scandinavia, soprattutto in Lapponia, perché si formano sul circolo polare artico.

Tuttavia, se non sei abbastanza fortunato da poter viaggiare così lontano, puoi semplicemente prendere la tua auto e attraversare il confine l’anno prossimo. In quale regione della Francia avrai maggiori possibilità di vederli? Nel 2023, questo magnifico spettacolo celeste potrà essere ammirato nell'Alta Francia, nelle Alpi, in Alsazia, in Alvernia e in Borgogna. Piuttosto, ti lascia la scelta.