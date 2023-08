“Imparare una lingua mantiene attivi i tuoi neuroni”

HFortunatamente per loro, l’era “Vicious” è finita. Imparare una lingua insieme nella stessa stanza è ancora meglio. Nonostante questo periodo difficile del 2020, “non ho perso i contatti con loro”, sottolinea Laurian Nogaj, insegnante volontario da ventisette anni presso l’Associazione Dante Alighieri, che introduce ai bambini la cultura e la lingua italiana. Dalla fine del 2020 è diretto da Pascal Baranger.

Circa 80 studenti

Mercoledì fine novembre, sala Louis-Lumière, Maison des Associations, 31 rue du Cormier. Quel giorno, dalle 16:30 alle 20:30, si susseguiranno ogni ora quattro gruppi di venti studenti, di diverso livello. “Tra quelli che vengono, abbiamo molti insegnanti, medici, per lo più pensionati, ma alcuni giovani, alcuni lavoratori”, spiega l’insegnante. Imparare una lingua permette di mantenere i propri neuroni. »

All’ordine del giorno della giornata: Traduzione. “Spesso facciamo cose diverse, e questo è per sensazione”, afferma Laurianne Nogaj. Con il Natale alle porte, il tema sarà all’ordine del giorno. E può essere utilizzato nel piatto: parmigiano bio, prosecco, liquori… “Non ci arrendiamo”, sorride.

“Lingua del canto”

Tra gli studenti incontriamo Simone Guillevic-Ramazzotti, già presidente per tre decenni del ramo Scientis Dante Alighieri. Con più di 20 viaggi all’attivo, continua a imparare l’italiano [ses] aspetto ma anche per la bellezza della lingua”. Anche i suoi compagni di tavola Brigitte, Alain o Chantal ne sono affascinati: “una lingua che canta, felice”, “sa parlare italiano”, “desidera da molto tempo impararla”. L’associazione riprende le sue conversazioni serali davanti al vino.. La prossima è prevista per il 17 dicembre, ma non è ancora nota la località.

Lezioni di italiano: ogni mercoledì, Conversazione (16:30-17:30), Livello 2 (17:30-18:30), Principiante (18:30-19:30), Avanzato (19:30-20:30). Come. 06 33 76 62 50. Informazioni: dante.alighieri.saintes17@gmail.com.

Altri corsi



spagnolo Saintes-Cuevas de Almanzora con il doppio: allenamento (martedì, 19-20.30); Conversazione (giovedì, 20-21.30); Elementari ed Elementari (mercoledì 19-20:30; giovedì 18:15-19:45). Come. 06 41 20 57 84.

Inglese Corsi da principiante ad avanzato con l’Association Langues International, altrimenti. Alcuni corsi includono: Test di livello breve. Principiante, mercoledì 20:00, sala Sainttonche, intermedio (Intermedio, lunedì 18:00-19:30; Avanzato, martedì 18:30-20:00, sala Jean-Renoir, 31 rue du Cormier). Come. 06 79 69 98 64.

Tedesco Con l’associazione Saintes-Xanten: lezioni per falsi principianti il ​​giovedì dalle 17:00 alle 18:30; Dalle 18:30 alle 20:00 per chi ha buone conoscenze. Ma il 2° e il 4° giovedì di ogni mese, conversazione in tedesco allo “Stammtisch”, La Musardière, rue Alsace-Lorraine.