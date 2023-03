Impara le espressioni legate al corpo in italiano

L’uso di espressioni fisiche è molto comune in italiano. Quindi, è importante conoscere i più importanti. Di seguito un elenco delle espressioni più usate in italiano!

Espressioni e Italia

Essere senza cuore = essere senza cuore

Avere i capelli all’altezza = mangiare

Curiosare = mettere il naso

Non rimanere (più) sulla pelle = morire di gelosia

Alza il gomito = Alza il gomito

Aiuto = dare una mano

Cammina con i piedi di piombo = camminare sui gusci d’uovo

Costa una fortuna = Costo per mano

Essere la luce negli occhi = essere la pupilla dei propri occhi

Per essere stupito = tacere

Costa una fortuna = costo della pelle dei glutei

Non chiudere occhio = Non chiudere gli occhi

Metti la mano nel fuoco = Metti la mano nel fuoco

Essere il proprio braccio destro = essere il proprio braccio destro

Partire con il piede sbagliato = Partire con il piede sbagliato

Né testa né coda = senza capo né coda

Allontanati con la coda tra le gambe = Correre con la coda tra le gambe

Avere un cuore di pietra = essere senza cuore

Dai un dito e ricevi un bacio = Dai un dito e prendi una mano

Metti il ​​dito sulla ferita = Trasforma il coltello nella ferita

Non aprire bocca = non ha detto una parola

Acquolina in bocca = far venire l’acquolina in bocca

Proteggi denti e unghie = Per proteggere il corpo e l’anima

Ci auguriamo che questo elenco sia utile. Se vuoi approfondire, puoi vedere tutti gli articoli pubblicati su Major-Prépa in italiano cliccando qui!

