Il villaggio italiano si apre ad Auch

Essenziale

Questo sabato, 7 maggio, il villaggio italiano ha fatto il suo grande ritorno nei vicoli di Étigny.

La bandiera italiana ora sventola nei vicoli di Etikni. La città di Ace celebra l’Europa dal 5 al 23 maggio per la scoperta delle culture. Per l’occasione il tradizionale e noto paese italiano ha sequestrato il parcheggio per una cerimonia di apertura questo sabato 7 maggio a fine mattinata con applausi. Sotto un sole primaverile, l’Eschilo si dilettava a riscoprire o riscoprire i sapori della terra di Dante, ma anche a scoprire i mestieri. Gioielli, pelletteria, pittura: ognuno ha qualcosa.

A mezzogiorno, le campane della cattedrale di Saint-Marie hanno dato il ritmo agli applausi di “Les Amuse-gueules”, che hanno spinto la canzone per la gioia di grandi e piccini. Kukkaracha suonava nel villaggio. Spagnolo più che italiano, ma una cover dai suoni country, che ha fatto ballare la folla.

Per la cerimonia di inaugurazione, il sindaco della città, Christian Laprepende, e Philip Marcellin, consigliere di rappresentanza per le relazioni europee, hanno partecipato a un incontro con vari attori per degustare, stringere la mano, confrontarsi con i cittadini, ma soprattutto. Villaggio.

“Firenze è quasi come Firenze!” Possiamo sentire in mezzo a una folla che è venuta ad assaggiare le delizie d’Italia e gustare un bicchiere di Prosecco con vista su Place de la Liberation. Per chi ha un piatto da dessert, il Ristorante Epiral è allestito all’ingresso dei corridoi. Nel menu selezionare Tagliolini al ragù o Penne alla “Norma”. Per i neofiti della lingua vengono servite le tradizionali tagliatelle alla bolognese o anche le penne al pomodoro e melanzane. Per non dimenticare l’insostituibile pizza, tra cui scegliere.

Comfort, cibo e festa sono all’ordine del giorno per tutta questa settimana.

Prossima tappa per il borgo italiano: Mirande, 21-29 maggio.