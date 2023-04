Il videogioco Unrecord sembra così reale che viene accusato di frode: il suo creatore si sta difendendo

Video esplicativo per il gioco futuro non registrato Ha fatto il giro del web: colpisce per il suo fotorealismo. Di fronte alle accuse di falsificazione (un video che sarebbe, infatti, reale), il coautore ha risposto con delle prove. Non è la prima volta che un ambiente sotto Unreal Engine 5 solleva questa polemica.

Si dice che un robot che ci somiglia provochi un fenomeno psicologico: la valle inquietante, una sensazione particolarmente inquietante. Proveremo lo stesso anche per i videogiochi? Un video uscito pochi giorni fa, nell’aprile del 2023, è particolarmente inquietante: mostra un FPS (videogioco in prima persona) la cui grafica è così realistica da poter essere difficilmente distinguibile da una ripresa reale.

Degno non registratoQuesto gioco è sviluppato da uno studio francese: DRAMA. Questo display è puramente visivo a questo punto. Non può essere riprodotto dal pubblico, nemmeno in forma di anteprima, e non è stata annunciata alcuna uscita.

Ma un’immagine così realistica, senza che nessuno avesse ancora potuto giocare al videogioco, e vederlo con i propri occhi, ha sollevato molti interrogativi. Per molti, sui social, sarà solo fake. Questa accusa non è sorprendente, come è sorprendente la qualità grafica. Appena due giorni dopo il tumulto, il fondatore e programmatore dello studio Alexander Spindler lo ha negato.

Unrecord è sviluppato utilizzando Unreal Engine 5

« Per coloro che pensavano che Unrecord fosse un falso o un video, scusate Spindler ha twittato. in un tweet Datato 21 aprile 2023. E per rafforzare il suo punto di vista, c’è un video in cui vediamo il famoso gioco all’interno del software del motore grafico Unreal Engine 5. La scheda Abandoned Building è aperta e tutte le funzioni relative allo sviluppo di tale sequenza . Attraversa anche la mappa molto rapidamente attraverso più stanze, attraversando, indicando che questo è davvero un ambiente virtuale.

Il risultato non contraddice le capacità dell’Unreal Engine 5. Non dobbiamo dimenticare che le prime demo di questo motore, nel 2022, hanno già sorpreso tutti. riproduzione da una stazione della metropolitana Sotto Unreal Engine 5 era già così disturbato dal realismo, che molti si sono chiesti di nuovo. Ma questo era un ambiente statico: un ambientenon registrato Ancora più sorprendente, perché è “in corso”, quindi il numero di operandi supportati è maggiore.

Per mettere definitivamente a tacere i critici, sarebbe stato meglio se il dramma fosse caratterizzato da una serie di ambientazioni, oggetti in movimento o texture leggermente modificate. O offrendo diverse sessioni di gioco molto diverse. Ma questo video porta comunque un elemento in più a favore del video predefinito. Affinché questo studio sia falso, dovrebbe fare di tutto, forse più della semplice costruzione dell’ambiente virtuale. Questo mentre il dramma si presenta sul suo sito web come un vero e proprio progetto, con una squadra e un gioco in sviluppo da difendere.

non registrato Anche lei haPagina Steam. In questa pagina ci sono altri screenshot in cui il lato predefinito sembra essere mostrato più chiaramente. Anche nel video stesso, l’osservazione dell’ambiente ci permette di vedere alcuni elementi apparentemente congelati e ci ricorda che sembrano ancora irreali.

Anche altri giochi attualmente in sviluppo con Unreal Engine 5 sono piuttosto impressionanti nei loro video o video di gameplay:

Il prossimo Tomb Raider, di cui non abbiamo un’immagine, è stato annunciato sotto Unreal Engine 5. Bisognerà quindi abituarsi all’immagine fotorealistica di tutta una parte del futuro dei videogiochi.

