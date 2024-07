Vendite / Vendite domestiche – Trapano DeWalt DCD795M2 “5 Star” a € 317,06 (-23%)

DeWalt si rivolge principalmente ai professionisti dell’edilizia, ma un modello di trapano/avvitatore a percussione come il DCD795 può essere ideale per gli amanti del fai da te. Le sue caratteristiche promettono una macchina versatile.

Punti forti Prestazioni molto forti.



Finiture.



presa.



Precisione del riflettore.



Meno rumoroso della concorrenza.



Indipendenza molto buona.

Punti deboli Avrebbe potuto essere più compatto.



Gioca a un po’ di riparazione della batteria.

Dotato delle batterie da 4 Ah del DCD795D2-QW, il trapano a percussione DeWalt DCD795M2 è altamente efficiente con il suo motore. Senza spazzola. Questa macchina è versatile e permette di lavorare senza problemi su legno, acciaio e muratura. Un concorrente molto serio del Bosch Professional GSB 18V-55, che è leggermente meno efficiente, ma un po’ più compatto.

