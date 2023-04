Sequel, prequel, spin-off: la serie si ripete per creare universi

un’altra serie di successo, “morti che camminano” (AMC) “Ha già avuto due spin-off.” (Serie separate basate su personaggi condivisi, ndr) e “altri quattro sono stati annunciati”.Secondo Avril Blondelot.

come quello, Diversi progetti in cantiere relativo alla serie “destro” (orario dello spettacolo). E HBO ha appena annunciato una nuova versione dello spettacolo “Game of Thrones”“Il cavaliere errante”.

“Ci sono sempre stati spin-off e concorsi, ma spesso si parlava di uno o massimo due progetti. Lì, su scala industriale molti (serie spin-off) lanciati contemporaneamente, con l’idea che ognuno potesse lavorare in autonomia “nota Avril Blondelot.

La Disney è stata pioniera acquistando i diritti sulla proprietà nel 2012 “Guerre stellari” Lucasfilm ha attraversato questo universo in diversi nuovi film e serie.

L’altra faccia della medaglia: è adesso “È molto difficile trovare una pura creatività originale, e c’è ancora meno spazio”.osserva Avril Blondelot.

Oltre a questa tendenza in franchising, osserva Glance “Il crescente interesse per le serie fantasy e di fantascienza”.

“Le serie di genere diventano mainstream”dice la società, citando l’esempio della serie di fantasia “abisso”, che si riferisce al cambiamento climatico. Prodotto dall’Unione Europea (France Télévisions, ZDF, Rai), è stato il miglior lancio del 2022 in Germania.