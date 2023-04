Starship, il razzo più grande del mondo, esplode in volo dopo il suo primo decollo

Tale procedura è usuale nel caso in cui un oggetto volante in caduta possa rappresentare un pericolo.

“rischio calcolato”

Nonostante questo sfogo, i team di SpaceX accolgono con favore il test.

“Siamo riusciti a scendere dalla rampa di lancio e questo, onestamente, era tutto ciò che avremmo potuto sperare”, ha detto l’ingegnere di SpaceX Kate Tice durante il video live dell’azienda.

Lo scopo di questo test era quello di raccogliere quanti più dati possibili per migliorare i prossimi prototipi.

Elon Musk ha twittato: “Abbiamo imparato molto per il prossimo test in pochi mesi”.

Il veicolo spaziale è più grande del nuovo enorme razzo SLS della NASA (98 metri), che ha volato per la prima volta a novembre, e del leggendario Saturn V, il razzo Apollo sulla Luna (111 metri).

La spinta dell’astronave è anche doppia rispetto a quella di questi due lanciatori, rendendola la più potente al mondo.

Non ha mai volato prima nella sua configurazione completa, con il suo primo stadio super potente, chiamato Super Heavy e dotato di ben 33 motori.

Solo il secondo stadio del velivolo, la navicella spaziale Starship che dà il nome all’intero razzo, ha condotto test suborbitali (a un’altitudine di circa 10 km).

Fu lui a essere scelto dalla Nasa per diventare, in versione modificata, la sonda per la missione Artemis 3, che dovrebbe riportare gli astronauti sulla superficie lunare per la prima volta dopo più di mezzo secolo. Ufficialmente nel 2025.

Il capo della NASA Bill Nelson ha reso omaggio a SpaceX. “Ogni grande risultato nella storia richiede un certo livello di rischio calcolato”, ha scritto su Twitter, dicendo che “non vede l’ora che arrivi il prossimo test”.

Esplosione prevista

Se la separazione pianificata riesce 3 minuti dopo il decollo, la Starship dovrà accendere i suoi sei motori e continuare la sua ascesa da sola, fino a una quota di oltre 150 chilometri, per poi tornare nell’Oceano Pacifico dopo poco meno di una circumnavigazione di la terra.

Ma Elon Musk ha voluto moderare le aspettative, affermando che era improbabile raggiungere l’orbita al primo tentativo.

Si accontentò di sperare che la rampa di lancio non sarebbe stata distrutta dai motori Super Heavy che esplodevano all’accensione.

Lunedì il primo tentativo di lancio è stato annullato negli ultimi minuti del conto alla rovescia, a causa di un problema tecnico.

Prezzi stracciati

Il razzo ha già clienti: il primo volo con equipaggio della Starship avverrà con il miliardario americano Jared Isaacman.

Il veicolo spaziale deve essere in grado di trasportare in orbita fino a 150 tonnellate di carico.

Ma la sua vera innovazione è che deve essere completamente riutilizzabile.

Alla fine il Super Pesante dovrà tornare ad atterrare contro la sua torre di lancio e l’Astronave dovrà tornare ad atterrare con il retrorazzo. Dopo diversi test nel 2020 e nel 2021, è finalmente arrivato un prototipo di Fase 1 di successo.

L’idea di un lanciatore riutilizzabile, la grande strategia di Elon Musk, è quella di abbassare i prezzi, portandoli a “qualche milione” di dollari per volo, dice.