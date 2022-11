Il tribunale italiano assolve Silvio Berlusconi dopo il processo per manomissione dei testimoni

Silvio Berlusconi, l’86enne ex presidente del Consiglio italiano processato per manomissione di testimoni nella prostituzione di minori e rieletto al Senato a settembre, è stato assolto giovedì da un tribunale. Continua a essere implicato in un processo a Milano in cui 24 testimoni sono accusati di corruzione, per lo più suoi giovani ospiti serali, cosa che lui nega.

Un tribunale italiano ha concesso l’assoluzione giovedì 17 novembre. L’ex presidente del Consiglio italiano Silvio BerlusconiHa cercato di testimoniare in un caso di prostituzione che coinvolgeva un minore. L’ex imprenditore di 86 anni, rieletto al Senato a settembre, è accusato di aver pagato 157mila euro al cantante italiano Mariano Apicella per testimoniare in suo favore durante un altro processo. Con una ballerina marocchina di 17 anni. L’ex capo del governo era già stato assolto nel caso. Si è dichiarato non colpevole al processo per aver testimoniato la manomissione e il pubblico ministero Roberto Bellici ha dichiarato che il processo ha considerato il fascicolo vuoto. I giudici hanno anche assolto Mariano Apicella, ritenendo che il verdetto del tribunale fosse troppo tardivo. Mariano Apicella veniva regolarmente invitato a cantare alle serate “Bunga Bunga” organizzate da Silvio Berlusconi, feste le cui origini in questo scandalo portarono alla sua partenza da Presidente del Consiglio nel 2011, ponendo fine al suo quarto governo. Silvio Berlusconi è stato implicato in un caso a Milano in cui 24 testimoni lo hanno accusato di corruzione, soprattutto suoi giovani ospiti serali, cosa che lui nega. L’accusa ha chiesto una detenzione di sei mesi a maggio, ma nessun verdetto prima di gennaio. READ Bidoni traboccanti, spazzatura ovunque: la difficile situazione dello spogliatoio italiano dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord (video) L’anno scorso, un tribunale di Siena ha assolto Silvio Berlusconi da un altro scandalo di testimoni; L’accusa ha fatto appello ma non è stata ancora annunciata una seconda data del processo. Con Reuters

