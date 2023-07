Il tiratore di El Paso condannato a 90 ergastoli | mondo

Patrick Crusius, 24 anni, si è dichiarato colpevole a febbraio di 90 accuse contro di lui, tra cui “reati di razzismo che hanno portato alla morte”. Affronta anche una causa in Texas che non ha escluso la possibilità di chiedere la pena di morte.

All’inizio di agosto 2019, Patrick Crusius ha pubblicato su Internet un documento contenente tesi di supremazia bianca in cui denunciava “l’invasione spagnola del Texas” e lodava il massacro della moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda (51 morti). Poi ha guidato per circa dieci ore dalla periferia di Dallas, dove viveva, a El Paso, una città prevalentemente ispanica, dove ha sparato con un fucile semiautomatico contro un ipermercato Walmart.