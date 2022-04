Su l’avait découverte au salon de Monaco l’an passé sous la forme d’un concept car. Sulla retrouve aujourd’hui sous sa forme définitive sans pour autant que le design originalel soit tordu ou dénature. Tout y est, à l’extérieur comme à l’intérieur et la prima impression que livre cette Smart #1 (qu’il conveniente di appeler Hashtag One) est plutôt positivo. La petite marque que l’on disait moribonde tente de renaître et de grandir avec un premier SUV tout électrique et, stylistiquement du moins, elle a réussi son premier examen de passage.

Évidemment, quelques éléments figurant sur le concept sont tombés au champ d’honneur de la rentabilité, comme les portes antagonistes o les sièges individuels à l’arrière. Pour le reste, tout est la, notamment le fameux toit flottant (et vitré) d’une couleur différenciée de la carrosserie qui retombe sur le montant arrière et qui n’est pas sans évoquer les lignes d’une fe Opel Adam. Autre emprunt : l’avant a un air déjà aperçu sur les dernières productions coreennes, chez anatra et Hyundai.

Hormis ces facéties, les lignes générales sont ultra-sobres, en rupture totala avec le design torturé en anguleux actuel. La #1 è un galet très arrondi. Une volonté dont témoignent les poignes de portes escamotables.

À l’intérieur aussi, les grandi linee del concetto sono rispettati. La console flottante, qui court entre les sièges avant, est toujours au program, tout comme le grand écran central de 12,8 pouces qui trône sur la console. Les deux sièges arrière du concept sont devenus banquette coulissante et fractionnable 60/40 et les 5 passagers (qui se contenteront d’être 4 pour les grands trajets) pourront profiter d’une sono de la marque américaine Beats avec ses ses 13 haut-par

Mais si cette Smart Hashtag One est un galet arrondi, ce n’est pas un petit caillou. La marque veut oublier son passé constellé de minicitadines avec ce SUV urbain long de 4,27 m, Il est certes un peu plus court qu’un Renault Captur tu qu’un Peugeot 2008, mais s’il joue dans la même catégorie dimensionnelle malgré tout, il n’est pas du même caliber coté tarifs. Certes on ne les connaît pas encore, mais le SUV Smart se veut ouvertement premium. Et pas seulement en raison de sa qualité de fabrication, plutôt bonne de ce que nous avons pu en constater.

Chez Smart, le premium se cache dans les accessori (sono haut de gamme et feux matrix led à l’avant comme à l’arrière) mais aussi sous le capot et sous le plancher, avec des batterie de 66 kWh qui vont giver d’ elettrico un motore da 200 kW (272 canali). De quoi proponer une autonomie de près de 440 km.

L’engin, plutôt moins lourd que numbre de ses confrères ainsi motorisés, pèse tout de même 1 870 kg, ce qui devrait néanmoins lui offrirà jolies accélérations pour atteindre sa vitesse à maximal fixéh 180 km. Côté recharge, se branche sur une price AC et réclame 3 heures pour retrouver un niveau de 80% de charge, o DC (offerte de série) parvenir à la même charge en 30 minuti. Enfin, les responsables de Smart l’ont promis : ils envisagent de rejoindre le consortium Ionity sous peu.

Cette mécanique, généralement réservée à des autos plus grandis, n’est pas vraiment du ressort de Smart. La divisione di Mercedes è il più incaricato del design, mais toute la partie cachée est l’œuvre du Chinois Geely. Cette Hashtag One est conçue en Allemagne et en Chine, mais elle est assemblée la-bas, dans une usine detenue à 50/50 entre les deux marques. la plateforme, battezzato ACE, devrait d’ailleurs être rapidement utilisée par Geely sur d’autres futures autos.

Una tariffa connu au mois de settembre

Un SUV électrique, qui plus est premium, ça coûte cher. Et le tarif de cette Smart è il grande mistero del momento. Il devrait être levé dès le mois de septembre, au moment de l’ouverture des précommandes. Les livraisons, quant à elles, devraient débuter en janvier 2023. Reste que nous n’avons découvert pour le moment qu’un seul modèle et une seule motorisation de #1. D’autres, moins puissants sont-ils au program ? “On ne dément pas” indica la direzione del marchio. Et une version Brabus, plus ouvertement sport, selon une tradizione Smart est-elle prévue ? “On y réfléchit” afferma la mia fonte. Affaire à suivre, donc.