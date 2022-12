Console Nintendo Switch, consegnata prima di Natale e a buon prezzo: questa la proposta in palio di Cdiscount

Perfetto per i giocatori di tutte le età, Nintendo Switch è una console 3 in 1 che può accompagnarti ovunque. In modalità portatile, puoi giocare ovunque ti trovi grazie allo schermo integrato da 6,2 pollici o 15,7 cm. Puoi anche staccare i due controller Joy-Con inclusi, blu e rosso neon, per configurare la tua console in modalità da tavolo. Per goderti i tuoi giochi su un grande schermo, collega semplicemente il tuo Nintendo Switch a una TV tramite la porta HDMI sulla sua stazione di ricarica. Fornito, quest’ultimo servirà anche per ricaricare la batteria del tuo nuovo dispositivo. Impegnati a consegnare gratuitamente prima di Natale, Cdiscount ti offre attualmente il bundle completo di Nintendo Switch che include la console e tutti i suoi accessori al prezzo di € 269,99.