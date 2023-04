Il sondaggio ha mostrato che i lavoratori belgi sono sempre più in sovrappeso

Sempre più lavoratori belgi sono in sovrappeso, soffrono di ipertensione e non si esercitano abbastanza, ha affermato giovedì IDEWE, il servizio estero per la prevenzione e la protezione sul lavoro, nel suo nuovo rapporto sulla salute.

La necessità di attività fisica

L’indagine evidenzia innanzitutto che il 58% dei dipendenti belgi è in sovrappeso, mentre nel 2011 lo erano solo il 51%.In un trend negativo si inserisce anche un altro importante indicatore sanitario: il 25% dei lavoratori soffre di ipertensione, contro il 19% del 2011 2019. Gli uomini (30%) hanno più del doppio delle probabilità di soffrirne rispetto alle donne (17%).

Inoltre, solo il 30% delle persone intervistate ha dichiarato di fare più di 150 minuti di esercizio a settimana, la quantità minima di attività fisica raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per una buona salute. Secondo IDEWE, l’attività nel contesto delle occupazioni fisiche non ha gli stessi effetti benefici dell’attività fisica durante il tempo libero. “Eseguire sempre gli stessi movimenti, senza un sufficiente recupero durante il lavoro, può influire negativamente sul sistema cardiovascolare o causare lesioni da sovraccarico.Pertanto, IDEWE consiglia a tutti i lavoratori, attivi o sedentari, di svolgere attività fisica durante le pause o dopo il lavoro.

Di fronte a queste tendenze, che sono fattori di rischio per il diabete e le malattie cardiovascolari, così come il potenziale assenteismo e la mancanza di produttività, IDEWE formula raccomandazioni ai datori di lavoro per migliorare la salute dei propri dipendenti. Ad esempio, è consigliabile organizzare riunioni camminando, incoraggiare i dipendenti a venire al lavoro in bicicletta o investire in scrivanie regolabili e palloni ergonomici per sostituire le tradizionali sedie da ufficio. Il rapporto si basa su un sondaggio condotto nel 2021 tra 238.728 lavoratori belgi, i cui risultati sono stati annunciati giovedì.