UNCome tutti sappiamo, la situazione di Eden Hazard al Real Madrid è tutt’altro che ideale. In questa stagione, l’ex capitano dei Red Devils ha accumulato appena 392 minuti di azione in 10 partite. Nemmeno noi merengues sappiamo bene come gestire il giocatore.

Va detto che Hazard è costato 70.000 euro per ogni minuto giocato in questa stagione, secondo i calcoli del quotidiano spagnolo AS. Ci sono anche bonus dopo i tre titoli del Real (Coupe du Roi, Supercoppa UEFA e Mondiale per club). La conversione è possibile? Con un tempo di gioco così affamato, non è certo che le squadre busseranno alla porta di Madrid per assicurarsi i servizi di Hazard. Un’altra opzione: risolvere il contratto, anche se ciò significa pagare l’anno rimanente, che alla fine potrebbe essere più economico. Brainois però non ha assolutamente intenzione di andarsene e intende portare a termine il suo contratto.