Elan van Wilder, 12° al Giro, ‘potrebbe essere un leader in un futuro Grand Tour’ come crede Gerard Bolens

Lorenzo Moore et al Ilan Van Wilder Ha faticato a far brillare al meglio i colori belgi sulle strade del Giro 2023 dopo l’improvviso abbandono della Remco Evenpol. Un lavoro che hanno svolto sul loro disco e ottenuto ottimi risultati.

Laurens De Plus, fedele membro del team di Gerint Thomas, ha svolto un lavoro straordinario in montagna per spezzare il gruppo e proteggere il più possibile il suo leader sui sentieri. A parte questo compito arduo, lo scalatore di 27 anni si è mantenuto forte per salire nella top ten generale, 9:08 dietro il vincitore. Primoz Roglic. Solo un belga è arrivato tra i primi 10 in un Grand Tour negli ultimi 10 anni: Remco Evenpoel, vincitore della Vuelta l’anno scorso.

Un altro bravo studente è Ilan Van Wilder. Arrivato sulle strade italiane per sostenere Remco Evenepoel in montagna, il giovane velocista di 23 anni ha dovuto cambiare programma la sera della nona tappa, cosa che ha portato alla morte di Evenepoel colpito dal Covid. Stava già mantenendo le forze per assistere il suo capitano e il suo ritardo è stato calcolato per la maglia rosa alle 12:52 dopo il primo giorno di riposo. Due settimane dopo, grazie alla sua fuga e alla buona prestazione in montagna, ha ridotto il divario a 11:58 per concludere il Giro al dodicesimo posto. Peccato che la Top 10 fosse così ampiamente disponibile.