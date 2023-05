Azione in Premier League: il CEO del Chelsea Chris Jurasek e il Liverpool firmano un nuovo direttore sportivo

Martedì il Chelsea ha nominato Chris Jurasek nuovo amministratore delegato. Assume il ruolo di Tom Glick, che rimarrà al Chelsea per i prossimi mesi per assicurarsi un trasferimento prima di lasciare il club.

Chelsea ha descritto Jurasek come “un amministratore delegato di successo ed esperto, con 25 anni di esperienza in posizioni dirigenziali in società internazionali e ha ricoperto più incarichi nel consiglio di amministrazione”. Aveva già un legame con il Chelsea attraverso la sua posizione nel consiglio di Clearlake Capital, l’asset manager che possiede alcune azioni di Blues.

Tom Glick è stato nominato CEO del Chelsea nel 2022, succedendo a Marina Granovskaia che ha lasciato il club dopo che Roman Abramovich lo ha venduto.

La nomina di un nuovo amministratore delegato arriva il giorno dopo che Mauricio Pochettino è stato formalizzato come nuovo allenatore.

Ha nominato Jörg Schmadtke come direttore sportivo del Liverpool

Il club inglese ha annunciato martedì che il tedesco Jorg Schmadtke è il nuovo direttore sportivo del Liverpool FC. Schmadtke ha ricoperto questa posizione al Wolfsburg per 4 anni, fino a gennaio 2023. Ex portiere in particolare al Fortuna Düsseldorf e Friburgo, Schmadtke, 59 anni, allenatore connazionale Jürgen Klopp, ha lavorato anche come direttore sportivo ad Alemannia Aachen, Hannover e Colonia. Ad Anfield Road prenderà il posto di Julian Ward, che lascerà il club dopo undici anni. Ward ha ricoperto diversi incarichi prima di diventare direttore sportivo l’anno scorso.

“Jorg lavorerà con il nostro dipartimento delle operazioni calcistiche che continua a supportare Jurgen Klopp, in linea con il nostro desiderio di continuare a crescere e sviluppare il club in tutte le aree”, ha dichiarato Mike Gordon, presidente del Fenway Sports Group.

Il Liverpool è arrivato quinto nella Premier League inglese.