Il principe Harry… condannato all’amore: “Lui e Meghan hanno bisogno di soldi”

Ma l’inizio del 2023 è davvero un buon inverno per il principe che ha rinunciato a tutte le sue responsabilità reali nel 2020 per amore di Meghan, l’attrice americana, meticcia, femminista, 3 anni più di lei e madre di Archie, 3, e Lilibet Diana, un anno e mezzo. Con la pubblicazione ufficiale delle sue memorie, “Spear” il 10 gennaio, scrive i suoi shock, il suo malcontento, e sembra scaricare così tanti panni sporchi che non è riuscito certo a lavare in una famiglia dove dovrebbe essere tutta la principio. silenzioso. Scandali, polemiche, fatti, esagerazioni? Non c’è dubbio che un po’ di tutto è connesso con un genuino desiderio trascendentale di rompere ‘tutto’… per ricostruire tutto:”Vorrei riconnettermi con i miei genitori. Vorrei contattare mio fratello, ma non hanno mostrato alcun desiderio di riconciliazione”. In ogni caso, oggi Harry è “solo” un marito e padre inglese esiliato nel paese dello zio. La sua famiglia è Megan ei bambini, e Doria Ragland, la madre di Megan. Un matrimonio deve resistere alle gioie e alle tempeste…soprattutto finanziarie!

A questo proposito, Mark Roach, giornalista e autore di Les Borgias à Buckingham, non ci va con quattro tracce: “Tutto riguarderà i soldi, Meghan Markle e il principe Harry hanno bisogno di soldi perché il loro valore nel mercato statunitense sta scendendo dopo la morte della regina e l’indignazione in tutto il mondo. La coppia del Sussex sta andando molto bene, ma non sono così ricchi” come persone a Hollywood. C’è un’ulteriore pressione su questa coppia che non potrà seguire la strada dell’ozio e della fortuna intrapresa da Wallis Simpson ed Edoardo VIII, il re che abdicò per sposare il sensale di matrimoni nel 1936.

Sarà necessario un mini-tour attraverso la terapia dell’oroscopo familiare?