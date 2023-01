‘Prende due milioni di euro al mese, è a casa e non gli importa’: Jean-Jacques Goldman critica TPMP

Eletta numero uno dal 2016, la cantante vive serenamente in Inghilterra. Davanti a Thomas Pesquet in classifica, il cantante ha fatto infuriare il presentatore di TPMP People. “Amo Jean-Jacques Goldman, ma vive a Londra, prende due milioni di euro al mese che riceve da Sasim, è a casa e non gliene frega niente. Urlò.

Lo specialista “media e persone” non si è fermato qui e ha messo uno strato sul cantante. “Anche se li dà a un’associazione e via discorrendo, ma è a casa, non gli importa ed è il primo. Padre Pierre è stato il primo, ma ha dedicato la sua vita agli altri. Ma Goldman, cosa ha fatto per noi quest’anno? “

L’ex paroliere di Enfoirés potrebbe battere il record detenuto dall’abate Pierre l’anno prossimo. Come promemoria, fondatore“Emmaus è rimasta in testa alla classifica per 8 anni e 8 mesi…