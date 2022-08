Il prezzo pazzesco HP Pavilion 15 è il PC indispensabile per il rientro a scuola!

Perché scegliere il laptop Pavilion 15-eg1026nb?

HP è semplicemente un riferimento nel mondo dei computer. Questo modello HP Padiglione 15 Affidabile e pratico. Offre prestazioni straordinarie in un fattore di forma compatto e facile da trasportare. Adesso è nella giusta direzione. Oggi molti studenti prendono appunti scritti. Questo computer ti tiene traccia tutto il giorno e si adatta alla tua borsa di scuola. Hai già una vita professionale? Un laptop è sempre una scelta eccellente. L’HP Pavilion 15 ti segue in ufficio, sul treno ed è l’ideale per il lavoro a distanza. Durata estesa della batteria Con una funzione di ricarica rapida, un touchpad ad alta risoluzione e un processore Intel di 11a generazione che soddisfa tutte le tue esigenze, questo laptop è un must assoluto.

HP Pavilion 15 funziona su Windows 11. L’ambiente perfetto per far avanzare la tua creatività e concentrare le tue idee. Il computer è molto reattivo. Offre ben 512 GB di spazio di archiviazione su un SSD PCIe. È tagliato per il multitasking e i videogiochi. L’ampio schermo HD da 15,6 pollici offre immagini nitide e un ampio angolo di visione di 178 gradi. Lo spettacolo è fantastico. Il computer è dotato di una fotocamera frontale, una porta USB-C, due porte USB 3.1 Gen 1, una porta HDMI e un jack. Audio firmato da Bang & Olufsen.

Dove acquistare un laptop HP Pavillion economico per il ritorno a scuola?

Avere figli adulti che continuano la loro istruzione è divertente, motivo di orgoglio e… un inferno di bilancio. Il computer è essenziale nelle università e nelle scuole superiori. Gli studenti lo usano per prendere appunti in un pubblico, scrivere il loro TFE o tesi, fare ricerche o semplicemente divertirsi (e sì, la vita studentesca non riguarda solo lo studio). Gli adolescenti amano anche avere i propri dispositivi. Rivelando la loro relazione intima sul computer al centro del soggiorno, troppo poco per loro. Allora come si preparano tutti e non appesantiscono il bilancio familiare? Una soluzione, vai a cercare le promozioni!

Il laptop Pavilion 15-eg1026nb beneficia di uno sconto pazzesco di € 250 su Krëfel. Viene offerto a 799€ invece di 1049€. Un vero affare per iniziare l’anno scolastico. Hai un budget limitato e cerchi un computer sotto i 400 euro? non perdere Scegli computer a prezzi bassi. L’inizio dell’anno scolastico è spesso sinonimo di costi elevati. Nel bel mezzo dell’inflazione, molti di voi prestano più attenzione al proprio budget. non perdere La nostra selezione di acquisti e suggerimenti. Ogni giorno, fino a settembre, condividiamo ottimi affari, suggerimenti e trucchi per risparmiare potere d’acquisto e tornare a scuola in rima con piacere e risparmio.

I migliori consigli per prepararsi ad iniziare l’anno scolastico a basso prezzo:

