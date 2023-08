Il presidente bielorusso afferma che utilizzerà le armi nucleari “immediatamente” in caso di aggressione: “Non aspetteremo”

Alexander Lukashenko ha rilasciato giovedì un’intervista all’agenzia di stampa nazionale Belta. In esso, ha affermato che la Bielorussia “non sarà mai coinvolta in questa guerra” a condizione che le forze di Volodymyr Zelensky non attraversino il confine con il suo Paese. Ma il leader ha ribadito il suo sostegno a Vladimir Putin: “Continueremo ad aiutare la Russia, nostro alleato”.

Nel contesto delle crescenti tensioni con i paesi vicini, Alexander Lukashenko ha avvertito che qualsiasi provocazione porterebbe a una risposta “immediata”. Minaccia: “Non aspetteremo e useremo tutto l’arsenale disponibile, comprese le armi nucleari”. Non li abbiamo portati qui per spaventare nessuno. Sono un forte deterrente, ma sono armi nucleari tattiche, non strategiche. Per questo lo useremo immediatamente non appena verrà lanciata un’aggressione contro di noi”, ha ammonito ancora.

Lo scorso giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di aver consegnato le prime testate nucleari alla Bielorussia. Per il capo del Cremlino, queste armi servono da deterrente a “chi pensa di infliggere una sconfitta strategica alla Prussia”.

Anche Alexander Lukashenko è tornato alla fallita ribellione del gruppo Wagner. Ha notato che ha avuto l’idea di accogliere le truppe di Yevgeny Prigozhin in Bielorussia. “Per sopprimere questa ribellione e spegnere questo incendio è stato necessario accettare tutte le condizioni perché la ribellione avrebbe potuto essere devastante per tutti”, ha detto. Tuttavia, per Alexander Lukashenko, non ha senso pensare che questo evento abbia indebolito la Russia. Putin ora è più mobilitato, astuto e più saggio. I nostri avversari dovrebbero saperlo. Nessuno rovescerà Putin oggi.

