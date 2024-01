Il MySQL Day belga si celebra il 1° febbraio a Bruxelles

Delusione per MySQL Devroom, rifiutato dalla release 2024 di FOSDEM. Non importa. L'evento, precedentemente noto come “preFOSDEM MySQL Days”, si svolgerà l'1 e il 2 febbraio nella capitale belga. Tutti i dettagli.

ALa pillola è amara Di Frederic Decamps, MySQL Community Manager: MySQL & Friends Devroom è sempre stato molto popolare in FOSDEM. Dal 2017, MySQL ha introdotto un evento marginale noto come giorno/i preFOSDEM. Quest'anno è stato ribattezzato MySQL Belgium Days 2024.

“ Dopo 12 anni consecutivi di presenza di MySQL nel FOSDEM, MySQL Devroom è stata rifiutata dalla versione 2024. La comunità MySQL era molto triste per la decisione del FOSDEM ed è per questo che siamo tornati con un evento MySQL dedicato al 100% l'1 e il 2 febbraio. : Giornate MySQL belghe 2024 ! »

Le due giornate, che si terranno presso l'incubatore ICAB di Etterbeek, vi permetteranno di scoprire gli ultimi miglioramenti e funzionalità di MySQL 8.0, oltre ad esplorare il servizio La mia ondata di caldo SQL, di cui Oracle ha parlato molto negli ultimi mesi. Al momento della stesura di questo articolo, è ancora lì Pochissimi posti disponibili.

Puoi anche unire la tua registrazione con MySQL Belgium Days 2024 Con FosdimChe si terrà il 3 e 4 febbraio 2024, non lontano da lì.

