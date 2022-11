Sono state rilasciate immagini realistiche del prossimo smartphone Google Pixel 7a

Non è un segreto che Google stia attualmente lavorando alla progettazione del suo prossimo smartphone di fascia media, il Pixel 7a. Questo dovrebbe venire dopo Telefono Pixel 6a Che è stato annunciato diversi mesi fa ormai. Verrà a mettersi sotto Pixel 7 et al Pixel7 Proe gli ultimi e più grandi modelli premium e top di gamma. si dice che sia Pixel 7a può offrire una frequenza di aggiornamento più elevata rispetto a Pixel 6a È massimo 60Hz mentre la maggior parte dei telefoni cellulari di fascia media offre almeno una frequenza più alta. Per quanto riguarda il suo design, il sito Brix intelligenteCon l’aiuto di @OnLeaks, il post è stato realizzato Diverse immagini particolarmente realistiche di quello che potrebbe essere il prossimo Google Pixel 7a. Le immagini sono il risultato di informazioni raccolte da fonti apparentemente affidabili.













Il retro sembra molto simile al Pixel 7





Osservando le immagini pubblicate dal sito, ci rendiamo conto che il design del Pixel 7a, ammesso che lo sia davvero, è abbastanza simile a quello del Pixel 7. Offre infatti Cinturino largo sul retroCome quest’ultimo, consente di combinare i sensori di immagine e c’è lo stesso foro per lasciare spazio sufficiente per le lenti. Ricorda, Pixel 7 Pro offre anche questo principio, ma con un sensore in più e quindi un ritaglio aggiuntivo. Il flash LED è posizionato nello stesso punto sul retro del Pixel 7. Lo smartphone sarà lì Dimensioni 152,4 x 72,9 mm per un profilo da 9 mm.









L’intraprendenza del dispositivo non cambia rispetto ad altri modelli





Logicamente e come altri smartphone, Pixel 7a avrà un’estensione L’altoparlante e la porta USB-C si trovano sul bordo inferiore. Voci di corridoio hanno indicato la presenza di una porta jack audio per il collegamento delle cuffie, ma non è presente nei render qui riportati. Ciò potrebbe significare che non sarà possibile collegare direttamente le cuffie a meno che non si utilizzi un adattatore. In primo piano ,Tenere sotto controllo presenterà Bordi leggermente sottili e mento leggermente più spesso. Un foro in alto al centro permette di posizionare una fotocamera frontale per scattare un selfie. Il vassoio della scheda SIM è installato sul profilo sinistro mentre i pulsanti di standby e controllo del volume si trovano sul lato destro del dispositivo.









Qual è la configurazione tecnica del Pixel 7a?





Come accennato poco sopra, Pixel 7a dovrebbe avere uno schermo AMOLED con una frequenza superiore a 60Hz, e quindi non inferiore a 90Hz. usa Google Tensor. Sarà dotato di Sensore di immagine Sony IMX787 da 64 megapixel e Sony IMX712 da 13 megapixel Per riprese ultra grandangolari. Ricorda, l’attuale Pixel 6a utilizza un sensore di immagine principale a doppia stabilizzazione da 12,2 MP con un altro sensore da 12 MP. sussurralo Pixel 7a può offrire una ricarica wireless da 5 W Cosa che Pixel 6a non può fare, che è una funzionalità riservata ai telefoni Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Detto ciò Pixel 7a potrebbe essere annunciato all’inizio del 2023.