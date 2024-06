Ci sono reali benefici per la salute?

Il digiuno è una pratica molto antica. E per una buona ragione: nel corso della nostra evoluzione, la specie umana è stata soggetta a frequenti fluttuazioni nell’assunzione di cibo, a seconda, ad esempio, delle stagioni. L’organizzazione, quindiSviluppato una risposta fisiologica alla mancanza di cibo», hanno confermato i medici svizzeri Christian Motet e Sophie Sierro.

In qualche modo si è adattato cambiando il suo metabolismo.Ciò consente di mantenere le funzioni vitali il più a lungo possibile utilizzando le riserve del corpo».

Numerosi studi

Continuo, completo, parziale… Praticare il digiuno è come privarsi del cibo per un certo periodo. Non senza rischiTrarrebbe beneficio da alcuni indicatori? Anche su questo argomento sono stati condotti molti studi nel laboratorio Negli animali che negli esseri umani.

Nel primo caso, il lavoro dimostra infatti meccanismi molecolari benefici (resistenza allo stress ossidativo, ecc.) che si attivano con il digiuno. Tuttavia, a causa della mancanza di studi coerenti, la letteratura clinica non conferma questi elementi.

Nel 2014, l’Inserm ha condotto un lavoro sul digiuno a scopo preventivo o terapeutico, svolto in ambito medico. Che, a differenza di altri paesi come la Germania, in Francia non viene offerto.

Il risultato allora era chiaro: “Nessun dato clinico basato su rigorosi studi sistematici può attualmente supportare i meriti di questo approccio, che quindi rimane al momento essenzialmente teorico.».