Il loro figlio, Rafael, è molto elegante, imita il suo patrigno, figlio di un’attrice molto famosa

Adorabile duo! Invitata al grande picnic che ha riunito più di mille monegaschi sabato 9 settembre, Charlotte Casiraghi ha risposto, presenziando insieme allo zio, il principe Alberto. E in buona compagnia: la giovane ha già portato con sé il marito Dimitri Rassam e i suoi due figli, Raphael e Balthazar, solitamente piuttosto riservati… e simili nell’aspetto a quello vero!

Non hanno lo stesso padre…ma le somiglianze tra loro sono evidenti! Raramente presenti agli eventi pubblici insieme alla madre Charlotte Casiraghi, i giovani Rafael e Balthazar si sono presentati a sorpresa sabato 9 settembre nel Principato per assistere alla tradizionale gita di rientro a scuola. Entrambi all’età di 31 anni, hanno attirato tutta l’attenzione!

C’è da dire che il figlio maggiore, che compirà 10 anni a fine anno, ha scelto…di imitare in tutto e per tutto l’aspetto del suocero, il produttore Dmitry Rassam! Il ragazzo, nato dall’unione tra Charlotte Casiraghi e Gad El Maleh, indossava pantaloni beige, camicia bianca e giacca nera, ed era particolarmente elegante. Proprio come il suo fratellino, tra l’altro: Balthazar, 5 anni, nato dal matrimonio di Charlotte Casiraghi con Dimitri Rassam – figlio di Carole Bouquet – era molto carino con la sua maglietta blu navy!

Wow, questo è ancora particolarmente raro durante momenti ufficiali come questo (a differenza del figlio maggiore, che accompagna regolarmente la sua famosa madre a Monaco). C’è da dire che è ancora giovane e sembra molto timido. Tuttavia, questo sabato è stato difficile non notare quanto somigliasse chiaramente a suo fratello maggiore!

Negligenza infantile.

I due bambini, molto educati, fingevano di essere una famiglia con il principe Alberto di Monaco, il loro prozio, la principessa Charlene…

