Disney+ décale la date de lancement de la serie Star Wars

Alors que les fans de Guerre stellari attendent avec impazienza la serie Obi-Wan KenobiDisney+ a pris la décision de décaler son lancement.

Une mauvaise et une bonne nouvelle

Annunciata nel 2019, la serie Obi-Wan Kenobi est très attendue des fans de Guerre stellari. Et su compend pourquoi. Reposant sur la nostalgie de la prélogie, cette serie de six épisodes porte de nombreuses promesses, dont il ritorno degli attori Ewan McGregor et Hayden Christensen I rispettivi ruoli di Obi-Wan Kenobi e di Anakin Skywalker/Dark Vador.

Si la serie Il Mandalorianose déroulant dans l’univers de Guerre stellariun accompagnato (avec brio) le lancement de la plateforme Disney+, l’aura fallu que les fans s’arment depatient pour découvrir les autres séries tirées de l’univers créé par George Lucas. En effet, la seconda serie live-action Guerre stellari, Le Livre de Boba Fetta paru fin 2021, et Obi-Wan Kenobi n’est que la troisième série en prises de vues réellessur toutes celles annoncées fin 2019.

La pazienza dei fan a d’autant plus été éprouvée concernente la serie Obi-Wan Kenobi que la promozione a final commencé très tardivement. Alors que l’on espérait une bande-annonce à l’occasione du dernier Disney+ Day ou lors du Super Bowl, cette dernière a montré le bout de son nez qu’à partir du 11 mars dernier.

Trasmissione in arrivo da Obi-Wan Kenobi… pic.twitter.com/QxcjzrCbM4 31 marzo 2022

Initialement prévue pour le 25 mai 2022, su apprend que la serie a finalement été décalée à une date ultérieure. rassurez-vous, Obi-Wan Kenobi ne subira pas le même sort que la série L’ultimo di noi di HBO, precedente al 2022 et qui sortira finale nel 2023. Bien al contraire, la série sortira à peine deux jours après la date annoncée précédemment : le 27 mai 2022.

La nouvelle a été annunciata sulla pagina Twitter de la série, par Ewan McGregor in persona. Elle s’accompagne néanmoins d’une nouvelle beaucoup plus satisfaisante : en effet, ce ne sera pas un, mais due episodi qui seront diffusi le jour du lancement d’Obi-Wan Kenobicome ce fut le cas à l’occasione della serie Wanda Vision sortie sur la même plateforme debutto 2021.

On peut toutefois s’interroger sur les raisons du décalage de la série Obi-Wan Kenobi. En effet, non content d’être diffuso le même jour que l’une des plus importantes séries du concurrent Netflix, Disney avait annonce désirer utiliser le mercredi comme fenêtre de sortie à ses séries les plus attendues. Reste à savoir maintenant si tous les épisodes sortiront le vendredi, o si Disney rétablira la du mercredi dès l’épisode 3.

On peut toutefois se demander si la paruzione della serie SM. meraviglianon la bande-annonce a récemment été dévoiléedès le mercredi 8 juin ne serait pas l’une des raisons qui explique la décision de Disney decaler au vendredi la serie Obi-Wan Kenobiafin que la serie Guerre stellari ne rentre pas en concurrence avec la série Marvel.