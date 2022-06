Il dolce piccolo successo di Angèle in terra spagnola

La temperatura è stata finora abbastanza mite, raggiungendo quasi 30 gradi un sabato pomeriggio a Barcellona. I tifosi della Primavera stremati, surriscaldati e visibilmente assetati nell’ultima giornata della decennale edizione 2022. Ban Quiet prima di tornare a casa: Jorja Smith, Yeah Yeahs, Phoenix, Meghan Thee Stallion, Viagra Boys e Tame Impala sono tutti in programma fino alle prime ore del mattino. Tuttavia, non abbiamo altra scelta che perdere l’arrivo dei due psichedelici rocker australiani, perché dall’altra parte del sito Angel sta per entrare in scena.

Il cantante era già venuto in un breve tour del sito giovedì sera, per dare voce a “Fever”, durante il brusio di Dua Lipa. Grande minuto sul palco principale, per la massima visibilità e una corretta introduzione al pubblico spagnolo. In passato Angèle si è esibita anche a Londra o New York, come ospite o come apertura, ma stasera è tutta un’altra storia. Per la prima volta nella sua giovane carriera, eccola da sola, su un grande palcoscenico, fuori dal mondo francofono.

Alle 23:20 temiamo la concorrenza dei titoli dei giornali o delle star della musica elettronica, ma il grande spazio di fronte al palco “Binance” è troppo pieno. Il belga fa la sua voce in “più senso” e si correla perfettamente con “mi guardi”, “sì o no” e “dimentica tutto”. È qui che ti rendi conto che sta succedendo qualcosa. Non si sa se gli scuolabus siano arrivati ​​dal Belgio qualche ora prima, ma le prime (e relativamente giovani) classi cantano a squarciagola.

“Solo”, “Pensées positives” e “Ta Reine” riportano l’atmosfera, prima dei super potenti “Les matins” e “I want your eyes”. Poi, un rapido giro della zona mostra che in trenta minuti gli aiuti sono aumentati ancora di più, segno evidente che lo spettacolo va avanti e che i curiosi restano.

In mezzo a un corridoio, a decine di metri dal palco, gli incuriositi probabilmente non capiranno una parola di quello che dici, ma sono nel posto giusto per atmosfera e spettacolo. Più al centro, è un’altra storia. Ci viene detto che diverse migliaia di belgi hanno preso il loro posto per il festival, e i francesi devono essere stati più numerosi. Nelle grandi città, le comunità di espatriati rimangono valori enfatici, ma sentiamo anche inglese e spagnolo.

Un concerto al Forest National qualche settimana fa ha lasciato sentimenti contrastanti. Cambiando marcia, Angèle si occupa di produrre un po’ di cipolla e si introduce alla coreografia di alto livello, ma sembra meno permalosa e meno personale. A Barcellona la durata è richiesta, lo spettacolo è stato ridotto a poco più di un’ora continua, e il volume di produzione gli permette di tenerlo davanti a molti concorrenti internazionali.