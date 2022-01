Il costruttore di barche italiano entra nel mercato vietnamita | Viaggio

Roma, gen. 14 (VNA) – Il costruttore di traghetti italiano ha firmato un accordo di cooperazione con Fioret, il fornitore di servizi di traghetti vietnamita Saigon Ferry e Marina JSC (SYMC).

Foto: VNA

L’accordo dovrebbe aprire le porte a Fiart per la fornitura di beni e servizi di lusso in Vietnam.

Inizialmente, Fiart e SYMC si concentreranno sulla fornitura di più barche come i modelli Seawalker, Classic e Cetera, soddisfacendo le esigenze specifiche dei clienti vietnamiti in termini di praticità, velocità e stile di design italiano convenzionale.

In una dichiarazione, Fiart ha visto il Vietnam come un nuovo mercato, che include una lunga spiaggia e infrastrutture portuali e un forte slancio per lo sviluppo del turismo marittimo. Le vendite e i noleggi di barche in Vietnam sono stati positivi lo scorso anno e si prevede che continueranno a crescere nel 2022.

Fiart ha inoltre molto apprezzato l’importante e puntuale ruolo di collegamento dell’Ambasciata Vietnamita in Italia e dell’Ambasciata Vietnamita a Napoli, dove ha sede il Gruppo.

Durante la cerimonia della firma, l’Ambasciatore Onorario del Vietnam a Napoli Silvio Vecchion e il Consigliere Ministeriale dell’Ambasciata Vietnamita in Italia Nguyen Duc Thanh hanno visitato la Fabbrica Fiart e incontrato i vertici della delegazione. – VNA