Il cervello degli uomini e delle donne reagisce in modo diverso allo stress

“I disturbi psichiatrici legati allo stress e il sistema dello stress mostrano marcate differenze tra uomini e donne, così come cambiamenti differenziati. Nonostante diversi meccanismi proposti, non comprendiamo ancora i processi molecolari coinvolti.” hanno detto i ricercatori dell’Istituto Max Planck di Psichiatria (Germania). Questo è il motivo per cui hanno deciso di condurre uno studio pubblicato sulla rivista Rapporti cellulari.

Esame dell’attività del nucleo paraventricolare dell’ipotalamo

Nell’ambito della ricerca, gli scienziati hanno utilizzato metodi avanzati per analizzare l’attività cerebrale a livello di singola cellula. “Abbiamo preso di mira la lente più sensibile possibile nella regione del cervello che funge da centro della risposta allo stress nei mammiferi, il nucleo paraventricolare dell’ipotalamo. Sequenziando le molecole di RNA in questa parte del cervello a livello di singola cellula, siamo stati in grado di mappare la risposta allo stress di topi maschi e femmine lungo tre assi principali: come ogni tipo di cellula in quella parte del cervello risponde allo stress, come ogni tipo di cellula precedentemente esposta allo stress risponde alle risposte croniche a una nuova esperienza di stress e come queste risposte differiscono tra maschi e femmine”Elena Privio, autrice dell’opera, ha spiegato V dichiarazione.

Gli oligodendrociti sono altamente sensibili allo stress a seconda del sesso

Successivamente, il team ha mappato l’espressione genica in più di 35.000 singole cellule. La mappatura completa ha permesso ai ricercatori di identificare un lungo elenco di differenze nell’espressione genetica tra maschi e femmine e tra stress cronico e acuto. I risultati hanno mostrato che alcune cellule cerebrali erano più sensibili allo stress nei topi femmine e altre nei maschi. La differenza più significativa è stata osservata in un tipo di cellula cerebrale chiamata oligodendrosi, un sottotipo di cellula che fornisce supporto ai neuroni e svolge un ruolo importante nella regolazione dell’attività cerebrale.