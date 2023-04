Il capo del gruppo Wagner chiede a Putin di fermare la guerra in Ucraina

Il capo della milizia Wagner, impegnata nei combattimenti in Ucraina e soprattutto sul fronte Bakhmut, ha invitato Mosca a dichiarare la fine della guerra in Ucraina in un lungo testo postato su Telegram.

Secondo Yevgeny Prigogine, gli obiettivi dell ‘”operazione militare speciale” sono stati raggiunti. Le forze russe hanno avuto successoElimina la maggior parte della popolazione maschile lavoratrice dell’Ucraina e intimidisci il resto”. Secondo lui, la Russia possiede “una parte significativa” delle terre ucraine. Suggerisce di tenerlo saldamente e difenderlo con ogni mezzo necessario. Ha detto che “questi territori, che ora sono sotto il controllo della Russia, potrebbero rimanere a sua disposizione per anni”. “Per le autorità e per la società nel suo complesso, ora è essenziale porre fine a tutto questo una volta per tutte [l’opération militaire spéciale]. Lo scenario ideale è annunciare la fine dell'”operazione militare speciale”, per far sapere a tutti che la Russia ha ottenuto i risultati che si aspettava e, in un certo senso, li abbiamo già raggiunti. Abbiamo eliminato un gran numero di combattenti delle forze armate ucraine e possiamo dire che gli obiettivi sono stati raggiunti. È scritto nel testo.