Il Barcellona sta per firmare il suo primo contratto invernale

Non è un segreto che il Barcellona cercherà di rafforzarsi durante il prossimo periodo di trasferimento, e quindi di dare tutte le carte che sono alla portata di Xavi per provare a vincere la Coppa in questa stagione. Secondo le informazioni fornite dai media spagnoli e dal quotidiano “Sport” in particolare, il club catalano sta per ufficializzare l’arrivo del suo primo calciomercato nella finestra di mercato invernale.

Si dice che sia l’attaccante del Manchester City Ferran Torres che dovrebbe firmare un contratto di 5 anni. Il giovane spagnolo è stato una delle priorità dei blaugrana quest’inverno, e dopo lunghe settimane di trattative i due club avrebbero raggiunto un accordo. Secondo Sport, il Barcellona deve pagare 50 milioni di euro (più altri 10 bonus) per i servizi dell’infortunato nazionale spagnolo da metà ottobre. Una cifra messa in dubbio dal Mundo Deportivo, che capisce che il Barcellona ha offerto 70 milioni di euro ai cittadini. Una grossa somma per il club in crisi finanziaria, ma lontana dai 75 milioni inizialmente richiesti dal Manchester City.

Il primo trasferimento dovrebbe essere annunciato ufficialmente nelle prossime ore e l’avvio del periodo di trasferimento catalano, forse tutt’altro che concluso.