Il 79% delle donne non ha un monitoraggio cardiovascolare

Il 28 maggio 2024 sarà la Giornata internazionale di azione per la salute delle donne. In questa occasione, l’associazione Agir pour le Cœur des Femmes richiama l’attenzione su una situazione allarmante. Sebbene l’infarto del miocardio sia la principale causa di morte tra le donne e una su quattro sia colpita da un ictus, il 79% delle donne non viene sottoposto a monitoraggio cardiovascolare.

Questo numero proviene dall’Osservatorio nazionale sulla salute delle donne 2024, uno studio dell’organizzazione che raccoglie dati medici raccolti in 8.000 cartelle cliniche risultanti dagli screening del bus cardiaco delle donne sin dal loro inizio.

Malattie cardiovascolari: l’89% delle donne presenta almeno due fattori di rischio

3H L’edizione dell’ONSF rivela inoltre che tre quarti delle donne in postmenopausa (74%) non sono seguite da un cardiologo. Ciò è particolarmente preoccupante per l’associazione, poiché si trovano nel periodo più pericoloso della loro vita. Inoltre, meno della metà (44%) aveva avuto un recente follow-up ginecologico. “Dopo i 69 anni il follow-up ginecologico delle donne crolla, anche se dovrebbero continuare la mammografia almeno ogni due anni. Le donne in postmenopausa hanno un follow-up ginecologico inferiore rispetto alle donne non in menopausa e non sono adeguatamente monitorate a livello cardiovascolare.Lo spiega l’associazione nel suo comunicato stampa.

Un’altra nota: quasi 9 pazienti su 10 (89%) hanno almeno 2 fattori di rischio cardiovascolare con un’età media di 55 anni. Quasi la metà (46%) presentava anche due fattori di rischio ostetrico (contraccezione, mancanza di follow-up ginecologico, gravidanza tardiva, ecc.). Un elemento che li rende pazienti ad alto rischio.

Secondo lo studio, due terzi delle donne soffrono di fattori di rischio psicosociali – come lo stress cronico – associati a malattie cardiovascolari. “Le donne nel 21° secolo si trovano più che mai ad affrontare questi fattori di rischio: l’aumento del carico di lavoro mentale e la crescente adozione di comportamenti a rischio (stile di vita sedentario, cattiva alimentazione, tabacco, alcol, contraccettivi, ecc.) riducono sempre più il divario sessuale in termini della mortalità cardiovascolare, purtroppo, non va nella buona direzione.Aggiunge la recitazione per il cuore delle donne.