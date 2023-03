I tre favoriti per Liberty Steel sono noti!

Nell’ambito dell’acquisizione di tutto o parte di Liberty Steel, tre candidati sono finalmente usciti dalla falegnameria e hanno fatto un’offerta al rappresentante legale, Nicholas Ushinsky, responsabile della vendita, L’Echo ha appreso dopo un’intervista. Il Business Council organizzato lunedì a Liegi. I tre candidati sono l’acciaieria ArcelorMittal, il gruppo russo Nlmk – in cordata con l’italiana Marcegaglia – e Liberty Steel, proprietaria dell’edificio prima che i giudici lo sgomberassero, scrive il quotidiano nell’edizione di martedì.

I dettagli delle offerte non sono ancora noti, ma i suoi punti potrebbero essere migliorati. I candidati hanno tempo fino a venerdì prossimo per adeguare e/o migliorare le loro offerte prima che coloro che superano la rampa vengano sottoposti al tribunale delle corporazioni di Liegi, che deciderà.

Il gruppo siderurgico indiano JSW, che aveva formalmente presentato un’offerta per un acquirente, ha abbandonato l’acquisizione. A parte Liberty Steel, che ha fatto un’offerta mondiale, ArcelorMittal e NLMK/Marcegaglia si limitano all’ambito della zincatura.

Dichiarazione di non responsabilità: Belga trasmette messaggi quotidiani contenenti informazioni da altri media. Questi messaggi possono essere identificati dalla parola chiave PRESS. Tuttavia, Belga non può essere ritenuta responsabile per queste informazioni fornite da altri media. Grazie alla redazione che lo utilizza per citare la fonte esatta delle informazioni che Belga ha sempre riportato.

# bel contesto

Visualizza il contesto completo su [BelgaBox] (http://m.belga.be?m=onkpphhn)

MIF/