I prezzi del gas naturale scendono di nuovo, ma la volatilità mostra che la crisi energetica non è finita – Business AM



André Stero lunedì 19 giugno 2023 A 19:33 • 4 lettura accurata

Il prezzo del gas naturale sul mercato olandese TTF, che è il punto di riferimento europeo, è sceso nuovamente a circa 30 euro per megawattora (MWh), dopo essere raddoppiato il mese scorso a 50 euro. Queste forti oscillazioni mostrano che la fine della crisi energetica non è ancora in vista.