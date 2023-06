I medici lo confermano: l’ex premier italiano Silvio Berlusconi ha la leucemia cronica

L’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi, soprannominato “Immortale” per la sua longevità in politica, era in condizioni “stabili” giovedì dopo una notte in terapia intensiva, ha detto un ministro del suo partito. Il magnate dei media e senatore, 86 anni, che negli ultimi anni era stato dimesso dall’ospedale, è stato ricoverato mercoledì all’unità di cardiologia dell’ospedale San Raffaele di Milano per problemi respiratori.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, membro di Forza Italia di Berlusconi, ha detto alla radio Roy Uno di aver parlato con il medico del presidente. “Mi ha detto che Silvio Berlusconi ha passato una notte serena e che era in buona salute”. ha detto Tajani. Il principale quotidiano italiano, Il Corriere della Sera, ha affermato senza citare fonti che il sig. Dice che Berlusconi è affetto da leucemia. Parole poi confermate dai medici dell’ex premier italiano. Signor Berlusconi “Attualmente è in terapia intensiva per un’infezione polmonare”. Questo fa parte dell’infezione “Da tempo soffriva di leucemia mielomonocitica cronica”Lo hanno detto i medici in un comunicato stampa. Mercoledì è stato portato d’urgenza in ospedale

Silvio Berlusconi è stato portato d’urgenza in ospedale mercoledì con difficoltà respiratorie e bassi livelli di ossigeno nel sangue, che hanno messo sotto pressione i suoi sistemi cardiovascolare e respiratorio, hanno detto i funzionari. media italiani. Il mese scorso, il leader miliardario del partito di destra Forza Italia aveva già trascorso quattro giorni nello stesso ospedale con quelli che i media italiani hanno definito problemi cardiaci prima di essere dimesso giovedì scorso. READ L'italiano Alessandro Ciocchetti ha prestato giuramento come nuovo segretario generale del Parlamento europeo “Ho già ripreso a lavorare, pronta e determinata a dedicarmi come ho sempre fatto al Paese che amo”, Ha detto in un post sui social media venerdì.