Daniele Bennati è stato nominato nuovo allenatore dell’Italia

Ex corridore italiano Daniele BennatiIn pensione a fine 2019, martedì, a poche settimane dalla partenza, ha prestato giuramento come nuovo allenatore della nazionale italiana di ciclismo. David GhazaniÈ in carica dal 2014.

“Non nascondo che ho sempre voluto diventare il commissario tecnico della squadra italiana, ed è un grande onore.Bennati, 41 anni, è stato citato in un comunicato della Federazione Ciclistica Italiana.

Bennati è diventato professionista nel 2002 e ha avuto le sue migliori stagioni con Lamprey nel 2007 e Liquicas nel 2008.

Nel 2007 ha vinto due tappe del Tour de France, l’ultima delle quali sugli Champs-Elysées di Parigi, e tre tappe della Vuelta, dove ha vinto la classifica a punti.

Nel 2008 si è distinto con tre vittorie di tappa e una classifica a punti al Giro d’Italia.

“Il ruolo dell’analista è una grande responsabilità perché, nonostante abbiamo ottenuto molti risultati negli ultimi anni, non vinciamo da tempo il Mondiale (maschile). Non ho una bacchetta magica, ma farò del mio meglio per colmare questa lacuna“, conferma Bennati.

L’ultimo campione del mondo italiano su strada (corse su strada). Alessandro PalloneNel 2008 l’Italia, invece, quest’anno ha vinto il titolo femminile.Elisa Unguento Alla fine di settembre a Lovanio.