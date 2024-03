I diamanti non diventeranno presto il materiale più resistente sulla Terra!

Carbonio puro e struttura cristallina ultrafine ottenuta in profondità nel sottosuolo. I diamanti sono quindi il minerale naturale più forte attualmente conosciuto. In realtà si trova in cima alla scala di Mohs che valuta la durezza di un metallo MetalliMetalli Su una scala da 1 a 10. Pizzicare qualsiasi acido e resistenzaresistenza Pressione estrema e abrasione, viene spesso utilizzato il diamante ApplicazioniApplicazioni Ricerca industriale e scientifica, in particolare per riprodurre pressioni molto grandi.

Il diamante superiore è più resistente

Tuttavia, Almas potrebbe perdere il suo status di eroe della resistenza. In effetti, i ricercatori hanno condotto simulazioni teoriche che suggeriscono che A MineraleMinerale Potrebbe esserci più resistenza. Questo minerale è BC8. Inoltre è composto da carbonio puro e sarà il 30% più resistente alla pressione rispetto al diamante, grazie alla sua struttura cristallina leggermente diversa. Questo super diamante in realtà non ha i livelli di debolezza riscontrati nel reticolo cristallino di un diamante.

Un metallo difficile da produrre sulla Terra ma che può essere trovato su altri pianeti

In teoria, questo minerale potrebbe esistere. Solo in teoria, perché finora nessun laboratorio è riuscito a produrlo. E per una buona ragione: i risultati della simulazione di A superioresuperiore Rivela che per raggiungere questo obiettivo è necessario applicare condizioni estreme di pressione e temperatura. Ma i ricercatori non disperano di riuscirci, soprattutto creando le condizioni necessarie scontrandosi con i diamanti che vengono lanciati VelocitàVelocità supersonico prima di essere compresso sotto pressioni estreme.

Se BC8 non esiste ancora sulla Terra, potrebbe già esistere su altri mondi. I ricercatori ritengono che potrebbe costituire il nucleo di alcuni esopianeti ricchi di carbonio. I risultati di questo studio sono stati pubblicati Nella rivista Giornale di lettere di chimica fisica.