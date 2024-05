Hisense dà il benvenuto all’icona del portiere Iker Casillas nella campagna UEFA EURO 2024tm BEYOND GLORY

Questi comunicati stampa potrebbero interessarti anche Il gruppo globale di elettrodomestici Hisense ha accoppiato l’ex nazionale spagnolo e leggendario portiere del Real Madrid Iker Casillas con un altro capitano vincitore della Coppa del Mondo, Manuel Neuer, per la campagna Hisense BEYOND GLORY UEFA… Casio Computer Co., Ltd. ha annunciato oggi il lancio di cinque nuovi modelli Ciel et mer che rappresentano cinque dei suoi marchi di orologi, Casiotron, G-SHOCK, EDIFICE, PRO TREK e BABY-G, per celebrare il 50° anniversario degli orologi Casio. Ballard Power Systems ha presentato oggi il suo motore a celle a combustibile ad alte prestazioni di nona generazione, FCmove-XD, all’Expo Advanced Clean Transportation (ACT) presso il Convention Center di Las Vegas. Ballard è presente a… Casio Computer Co., Ltd. ha presentato il suo ultimo marchio, Sound for Style, all’evento JAPAN NIGHT tenutosi durante il Festival Internazionale del Cinema di Cannes, comunicando chiaramente la visione condivisa del marchio… Casio Computer Co., Ltd. ha presentato il suo ultimo brand, Sound for Style, all’evento JAPAN NIGHT tenutosi nell’ambito del Festival Internazionale del Cinema di Cannes, comunicando chiaramente la visione condivisa… In un grande sforzo verso la sostenibilità, XCMG Machinery (SHE:000425, XCMG) pubblica il suo primo rapporto ambientale, sociale e di governance (ESG). Questo documento storico evidenzia i risultati di…