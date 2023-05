Coventry City 1-1 (5-6 TAB) Luton Town

Stivali: Hummer (66H) per Bantam // Clark (23H) ai poveri

Vincitore al termine dei calci di rigore contro il Coventry (1-1, 5-6 TAB), il Luton Town si è unito al Burnley e lo Sheffield United ha intascato l’ultimo biglietto per la Premier League. Tuttavia, la festa a Wembley si trasforma in angoscia all’inizio della partita, quando Tom Lockyer crolla da solo sul prato (10).H): È stato evacuato in barella e portato in ospedale, ma secondo quanto riferito sarà cosciente Comunicato stampa del suo club sui social. Invece di essere paralizzato dall’uscita del suo compagno di squadra, lui che odia strangolarli Cielo blu Ed Elijah Adebayo si impegna in modalità spettacolare in un lungo rilancio: Sombrero, grande ponte e gancio! Kyle McFadzien ne vede di tutti i colori, e quindi osserva impotente un retropassaggio dell’attaccante del Luton a Jordan Clarke che termina con forza sul primo palo. (0-1, 23H). Poi Luton ha continuato a spingere e ha segnato per la seconda volta dopo dieci minuti, ma il gol è stato annullato a causa di un chiaro fallo di mano di Adebayo.

Capocannoniere Jordan Clarke (Luton)! Jordan Clarke (Luton) ha preso la palla, Elia Adebayo l’ha mandata dentro e, con una mossa intelligente all’interno dell’area di rigore, ha mandato la palla in rete dal lato sinistro della porta. 0:1pic.twitter.com/oQiohbtmIF – FootColic ⚽️ (FootColic) 27 maggio 2023

Il Coventry ha dominato completamente il primo tempo (dieci tiri contro quello del Luton), e il Coventry ha gradualmente tirato fuori la testa dall’acqua e ha inferto un duro colpo ai tifosi. che odia Un tentativo di Gustavo Hammer deviato di poco dopo un’ottima azione di Victor Jeukers sulla sinistra (1-1, 66H). pedina consentita Pance Per portare gli avversari in estenuanti tempi supplementari dove le uscite sono legate agli infortuni, mentre nessuna delle due squadre riesce a fare la differenza nonostante un nuovo gol annullato dal VAR di Luton (117′).H). Il risultato alla fine arriva in un rigore soffocante, con tutti i giocatori che tirano con precisione tranne Fankaty Dabo, che catapulta la palla in tribuna e il Luton in Premier League.

IL che odia Torna in Prima Divisione per la prima volta dal 1992 e scopri la storica Premier League.

Coventry (3-5-1-1): Wilson-McNally, McFadzeen, Doyle (Panzo, 115H) – Caffè Norton (Dabo 90H), Kelly, Schiff, Hammer (Palmer, 80H ; Ecle 102H) Bidwill Allen (Godden, 46H) – radicato. allenatore: Marco Robbins.

Luton (3-5-2): Horvath – Osho (Stivali, 112H), Lockyer (Perk, 12H), Bill Drama, Ruddock (Perry, 98H), Nakamba, Clark, Doughty (Onedinma, 84HMorris, Adebayo (Taylor 105H). allenatore: Rob Edwards.

