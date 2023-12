Guerra in Ucraina: una nuova tornata di sanzioni statunitensi, mentre Zelenskyj è in tournée negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova tornata di sanzioni contro “Macchina da guerrarusso, proprio nel momento in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj è a Washington per chiedere un nuovo pacchetto di aiuti.

Le sanzioni prendono di mira individui ed entità sospettati di rifornire o finanziare l’industria della difesa russa nella sua guerra in Ucraina e di aggirare le sanzioni già in vigore contro la Russia dall’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.Il Cremlino è riuscito a trasformare gradualmente la Russia in un’economia di guerra, ma la macchina bellica di Putin non è in grado di sopravvivere solo con la produzione interna.“Le sanzioni colpiscono circa 150 individui ed entità”, ha dichiarato il segretario al Tesoro Janet Yellen in un comunicato stampa.Le nostre sanzioni continuano a rafforzare la presa sui fornitori e sulle reti di paesi terzi che forniscono alla Russia i beni di cui ha un disperato bisogno per sviluppare e mantenere il suo complesso militare-industriale.“, aggiunge.

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato congiuntamente l’imposizione di sanzioni contro 100 persone ed entità. Washington impone sanzioni a individui ed entità rilevanti in Cina, Russia, Hong Kong e Pakistan.Nella produzione e fornitura di armi e tecnologia cinesi“, che cita il cittadino cinese Hu Xiao Xun, la sua società di difesa Jarvis HK Co. e la sua rete di partner. Le sanzioni includono il congelamento dei beni potenzialmente posseduti dalle persone e dalle società prese di mira negli Stati Uniti, nonché il divieto di qualsiasi persona statunitense o società dal compiere operazioni con i soggetti destinatari delle sanzioni, pena di esserne a sua volta vittima.