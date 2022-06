Guerra in Ucraina: le forze ucraine cercano di riprendere il “pieno controllo” di Severodonetsk

“C’è stato un certo successo” Le “truppe russe” sono riuscite ad entrare nella città e a catturarne una parte significativa, dividendola in due parti. Ma il nostro esercito è riuscito a ridistribuire, costruire una linea di difesa. Al momento, si sta facendo di tutto per ripristinare il pieno controllo ucraino”, ha detto il sindaco di Severodonetsk, Oleksandr Stryuk, in un’intervista televisiva trasmessa sull’account regionale ufficiale di Telegram, che si trova sopra la città.

Oggi, il ministero della Difesa russo ha affermato che le unità militari ucraine si stavano ritirando da Severodonetsk “dopo aver subito enormi perdite nei combattimenti per Severodonetsk (fino al 90% in diverse unità)” a Lyschansk, una grande città nelle vicinanze.

“La situazione è molto difficile, stiamo facendo del nostro meglio per respingere il nemico dalla città e i combattimenti di strada sono in corso accompagnati da un regolare fuoco di artiglieria”, ha detto Stryuk.

“Le nostre forze armate sono fiduciose che ci arriveranno”, ha aggiunto.

“La lotta per il pieno controllo di Severodonetsk continua”, ha affermato lo stato maggiore dell’esercito ucraino nel suo aggiornamento di sabato sera, senza ulteriori dettagli.

L’obiettivo dichiarato delle forze russe era quello di prendere il controllo del grande bacino minerario del Donbass, che comprende le regioni di Donetsk e Lugansk, dove i separatisti filo-russi con il sostegno di Mosca hanno parzialmente preso il controllo nel 2014.

La città di Severodonetsk, insieme alla vicina città di Lysichansk, che si trova a circa 80 chilometri dalla capitale amministrativa regionale ucraina di Kramatorsk, è un importante blocco per raggiungere questo obiettivo.

Severodonetsk, la capitale amministrativa della parte controllata dall’Ucraina della regione di Lugansk, aveva una popolazione di circa 100.000 abitanti prima della guerra.