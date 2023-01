Guerra diretta in Ucraina: la Nato fornisce a Kiev armi “più pesanti e nuove”.

Martedì l’Ucraina ha interrotto la ricerca dei sopravvissuti Rovine di un edificio residenziale distrutto da un missile russo a Dnipro, nel sud-est del paese. Questo bombardamento è uno dei più pesanti dall’inizio dell’attacco russo del 24 febbraio 2022, con 45 morti e 79 feriti.

“Le operazioni di salvataggio sono durate 69 ore. […] 79 persone, tra cui 16 bambini, sono rimaste ferite. Attualmente sono ricoverate 28 persone, di cui 10 in gravi condizioni. 45 persone sono state uccise, tra cui sei bambini, il più giovane dei quali aveva 11 mesiScritto in serata su Telegram Il consigliere del presidente dell’Ucraina, Kyrylo Tymoshenko.

Secondo la presidenza ucraina, nell’edificio vivevano circa 1.700 persone. “236 appartamenti sono stati danneggiati. Più di 400 persone sono senzatettoHa aggiunto il consigliere presidenziale.

Allo stesso tempo, martedì il capo della diplomazia britannica, James Cleverly, ha giustificato l’invio di carri armati in Ucraina per aiutare il Paese.RispondereRussi nell’est e nel sud del paese, mentre gli Stati Uniti hanno lasciato intendere che “nuovo aiuti militari statunitensi era in vista.

Un elicottero si è schiantato questa mattina nei pressi di una scuola nella regione di Kiev, uccidendo 18 persone, tra cui il ministro dell’Interno e tre bambini.

Da parte russa, il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe annunciare una seconda ondata di mobilitazione per la guerra in Ucraina nei prossimi giorni, secondo l’American Institute for the Study of War (ISW).

