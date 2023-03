Jean-Marie Le Pen al centro del dibattito sulla tortura in Algeria: “Ha partecipato attivamente alla battaglia di Algeri”

L’ex leader del Front National ha condotto un podcast a lui dedicato da Philippe Collin dal titolo “Jean-Marie Le Pen, un’ossessione patriottica”. In questo secondo episodio possiamo sentire lo storico Benjamin Stora formulare questa frase: “È possibile che Jean-Marie Le Pen non abbia praticato la tortura in Algeria.

Dichiarazioni che hanno turbato altri due storici, André Louise e Fabrice Resibotti. Il primo è stato espresso in un tweet:Anche se sembra insignificante, il “caso” del podcast che conferma che Le Pen non ha torturato in Algeria mi sembra importante per gli storici: politicamente per non sottovalutare questi atti ovviamente, ma anche e soprattutto per ciò che costituisce la conoscenza storica.“

A Florence Poggi che ha lavorato sul tema dell’Algeria ai nostri colleghi di mond annunciare : “Le Pen si ritrova due volte assolto dall’accusa. Da un lato, è stato scritto da Benjamin Stora, e dall’altro da Philippe Collin, che ha innocentemente ingoiato il serpente. Le Pen ha effettivamente partecipato alla battaglia di Algeri!”

Scegli le parole

Nella seconda puntata della nostra serie dedicata a Jean-Marie Le Pen, e d’accordo con lo storico Benjamin Stora, abbiamo deciso di chiarire il suo punto di vista su Jean-Marie Le Pen e le torture in Algeria. All’inizio abbiamo usato la formula “Forse Jean-Marie Le Pen non ha torturato in Algeria” Ma alla fine abbiamo deciso di usare le seguenti parole per essere più chiari: “Non possiamo provare che Jean-Marie Le Pen sia stato torturato in Algeria, ma è una possibilità”.“…”

Ecco quanto scritto dal 9 marzo sulla pagina della puntata 2 del podcast dedicato al padre di Marine Le Pen.

“Hanno fatto un servizio minimo! Philippe Collin si dimostra così. Il podcast è ancora online, ha osservato Le Pen. Non è questa apparizione di una patch che riparerà il danno.”, Florence Beaugi spiega che questa correzione su France Inter non è soddisfacente.

errore

il mondo Ho chiamato Benjamin Stora e gli ho spiegato: “La cosa importante per me era non dire se Jean-Marie Le Pen fosse stato torturato o meno. Ciò che mi ha incuriosito è che ha inventato una narrazione su se stesso durante la guerra d’Algeria e come ha inventato un personaggio per attirare la sua clientela elettorale di estrema destra. Forse sbaglio, avrei dovuto dire che la Le Pen è stata torturata, come hanno raccontato i testimoni a Florence Beuge. L’ho fatto in buona fede, come uno storico che non aveva mai visto documenti scritti.”

Per quanto riguarda Philip Cullen, dice di essere supportato dalla sua gerarchia e non sente assolutamente nulla di sbagliato. Nel podcast ora possiamo sentirlo dire:Non possiamo provare che Jean-Marie Le Pen abbia torturato in Algeria, ma è una possibilità. In ogni caso, Jean-Marie Le Pen ha giustificato la tortura. Pertanto, può essere considerato un carnefice agli occhi della Convenzione internazionale contro la tortura”.