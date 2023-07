Gli hacker fanno trapelare i dati personali di oltre 1.000 giudici dopo i disordini | La morte di Naël

Alla Procura di Parigi è stata sporta denuncia per “danni al sistema automatizzato di trattamento dei dati”, precisa la Cancelleria, confermando le informazioni del sito di Numerama. Il ministero ha affermato, senza approfondire, che si trattava di “dati vecchi” e che “l’hack non ha preso di mira i server del Dipartimento di Giustizia”.

Email professionali, numeri di telefono, indirizzi postali, persino un IBAN: il file Excel, di cui AFP è a conoscenza, contiene i dati anagrafici complessivi di 1.121 magistrati, come quello dell’attuale ministro per la parità tra donne e uomini, Isabelle Roma. E Agence France-Presse ha indicato che se alcune persone sono andate in pensione ora, il file contiene i nomi dei giudici che stanno ancora lavorando.