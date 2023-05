Gilak. Dipingono e remano per ripristinare la salute e il morale

di base

Le Taranis Dragon Ladies intraprendono alcune attività artistiche come parte della loro riabilitazione dopo il cancro al seno. Pratiche efficaci e l’opportunità di condividere bei momenti.

Tutte avevano il cancro al seno, si erano sottoposte a interventi chirurgici e praticavano sport come parte della loro riabilitazione, in particolare il canottaggio. Rasta ha creato le Dragon Ladies Taranis cinque anni fa, all’interno dell’Aviron-Club d’Albi, e le ha subito aperte a ogni tipo di disabilità. Anche i partner hanno unito le forze e contribuito a questa iniziativa sana e solidale: il Comune di Albi, la società di trasporti Rizzo che ha trasportato la barca da Rennes, le Dragons Ladies di Toulouse che hanno dato i remi alla partenza, il Lions-Club di Albi e il Rotary, Matmut … Condividi la comunità Anche medici nel loro lavoro (oncologo, radioterapista). Le Dragons Ladies Taranis hanno 22 record che si sono riuniti sabato mattina e sono scivolati lungo il fiume Tarn, a valle della città episcopale. Remare a ritmo, a volte cantare all’unisono, aggiungere energie, ossigenarsi in questa condivisione di esperienze e natura è di per sé una terapia.

Inaugurazione 12 maggio

Tre di loro sono attualmente in mostra sui binari fotografici di Rod Printing Works, che aprirà il 12 maggio. Rosanna ha scelto come supporto la pietra bavarese, sulla quale ha posto rilievi parietali color ocra: ruote, cerchi concentrici, spirali, bovini che ci invitano a tornare alle origini, quando uomini, animali e dei sembravano vivere una vita comune di minacce e promesse.

Dominique dipinge i flutti delle onde che si infrangono in ghirigori dorati. Traducendo lo slancio dei cavalli della Camargue che galoppano nello stagno, Véronique ondeggia al vento, agitando un’emulsione di blu e bianco.

L’espressione artistica, come la bestemmia, è un aiuto prezioso in questa battaglia per superare la malattia.