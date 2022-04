Funerali: il gruppo francese Funecap riceve i funerali di ontano italiano

Funecap Groupe, Funecap Groupe, giovedì 21 aprile, ha annunciato l’acquisizione di Altair Funeral, leader italiano nella gestione di cremazioni e cimiteri, per formare il “primo gruppo paneuropeo” nel settore da 450 milioni di euro. Turnover. Soprattutto con il marchio Roc. Eclerc afferma che il Gruppo Funecap ha più di 50 crematori, 300 pompe funebri, 700 pompe funebri e una “posizione di leader nel campo delle assicurazioni funebri” in Francia e Belgio.

Da parte sua, Alder Funeral si presenta come il “leader italiano nella gestione di cremazioni e tombe” con oltre 35 siti. Questa attività – la somma inedita – “segna la formazione del primo gruppo paneuropeo nel campo dei funerali e delle infrastrutture”. Il nuovo gruppo raggiungerà un fatturato di 450 milioni di euro, “servendo più di 300.000 famiglie all’anno”, si legge.

“L’obiettivo è continuare a crescere in tutta Europa, riunendo gli imprenditori locali più energici al funerale in un programma funzionale e ad alta intensità di capitale per fornire il massimo livello di servizio e le migliori infrastrutture per le famiglie”, si legge nella nota.

La nuova società punta a gestire “più di 500 impianti funebri all’avanguardia in tutta Europa, entro la fine dell’anno, con i più grandi crematori”.