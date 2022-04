Aereo italiano attraversa due gallerie a 245 km/h (video)

Nessuno ha mai pilotato un aereo in metropolitana. Tario Costa ha raggiunto questo traguardo a un ritmo impressionante.

Schermata – Youtube







Dall’autore

Inserito il 05/09/2021 alle 09:20 Tempo di studio: 3 minuti



Vicino a Istanbul, il pilota italiano ha battuto diversi record attraversando due mine di fila sul suo aereo da corsa Jivko Edge 540. Ad una velocità media di 245 km orari, l’uomo è andato in testacoda sull’autostrada Marmara, nel nord della Turchia.

Tario Costa è partito la mattina presto all’alba. Ci sono voluti tremendi coraggio ma anche concentrazione per portare l’aereo attraverso il tunnel di cemento a una distanza di quattro metri tra ogni ala e parete. La manovrabilità del velivolo da corsa è stata esemplare e il pilota ha mostrato un tempo di reazione inferiore a 250 millisecondi.

L’aereo doveva anche spostarsi da un tunnel all’altro. Anche se il percorso era rettilineo, il pilota ha cambiato traiettoria e ha corso il rischio di essere esposto a venti trasversali che avrebbero potuto avere conseguenze drammatiche. Tario Costa è molto orgoglioso del suo successo e ha descritto l’esperienza dal suo punto di vista: “Tutto Sembrava andare molto veloce, ma quando sono uscito dal tunnel per la prima volta l’aereo ha iniziato a spostarsi a destra a causa del crossover. Allora mi venne in mente che tutto accadeva al rallentatore. Mi sono concentrato sul portare l’aereo sulla strada giusta per entrare nell’altro tunnel, e poi tutto ha accelerato di nuovo non appena ho ottenuto la mia manovra giusta. .

Nuovi post

Era un nuovo record per l’aviazione, e il pilota 41enne Tario Costa, non il suo primo exploit aeronautico. Quella persona ha più di 5.000 volte di volo e 20 anni di esperienza. Sotto la sponsorizzazione del marchio Red Bull, è stato raggiunto il record aereo della metropolitana, che viene utilizzato per tracciare atleti di tutte le discipline nelle attività più impressionanti.



https://www.youtube.com/watch?v=UNyRRHxc0W4



Il volo è durato 44 secondi a una distanza di 2,26 km, un record mondiale in molti record mondiali. Era l’aereo più lungo in un tunnel di 1,60 metri di lunghezza, ma l’aereo più lungo sotto una solida barriera e un aereo è decollato per la prima volta in un tunnel. Il record è stato fatto più di un anno fa e una quarantina di persone sono venute a supervisionare il pilota.

⁇ Non ho mai volato in un tunnel in vita mia. Tuttavia, nessuno l’ha mai fatto prima. Quindi logicamente mi sono posto delle domande sul successo di questa sfida. È stato un grande sollievo uscire finalmente dal secondo tunnel. E anche una grande gioia. Ero davvero flessibile. Per me questo è solo un altro sogno che si avvera “, ha concluso il pilota.