Francois Hollande accusa Emmanuel Macron di “esacerbare” le tensioni in Francia

L’ex capo di Stato ha notato in particolare il grande sdegno mostrato dal popolo francese. “In molti segmenti della popolazione c’è la stessa rabbia, questa sensazione che la democrazia non funzioni come dovrebbe. Annunciare. In questione, la riforma delle pensioni, un fascicolo particolarmente complesso in cui gli errori sarebbero riusciti. Il contesto scelto per questa riforma è mal scelto secondo il socialista, questo interferisce”Nel peggiore dei casi”. “Quando si vara una riforma delle pensioni in un contesto di alta inflazione, potere d’acquisto necessariamente amputato e ansia che ci sia anche una guerra in Ucraina che fa dubitare dell’utilità, si entra in un processo di incomprensione.François Hollande ha concluso con il rilascio.Dubbi sulla costituzionalità del procedimento prescelto” Ha aggiunto che vorrebbe sospendere la riforma e riprendere i colloqui con i sindacati.

In una conferenza a Bruxelles, François Hollande ha sottolineato i due errori fatali commessi da Emmanuel Macron sulla riforma delle pensioni Quindi l'ex presidente attacca sia l'essenza della riforma sia il modo in cui è stato insediato. Mancanza di confronto con i sindacati, trattative infruttuose con i repubblicani e utilizzo di uno strumento legislativo"Questo riduce il tempo di discussione. E costringere il governo a utilizzare il 49,3 ha contribuito a creare un'atmosfera tesa in Francia. Ma un altro problema era la scarsa comunicazione del presidente quando si rivolgeva ai francesi. Emmanuel Macron avrebbe dovuto ridimensionare la situazione, invece lo ha fatto "Aggravato da parole più spiacevoli da parte dei leader della CFDT". Quindi l'errore finale del socialista è "Continua come se niente fosse.". Sperando in un ritorno alla calma, François Hollande ha incoraggiato Emmanuel Macron a riprendere quanto prima il dialogo con i sindacati e "Senza attendere la decisione del Consiglio costituzionale". e via "Tutti gli argomenti".