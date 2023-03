La guerra in Ucraina del 2 marzo: Mosca condanna i “sabotatori” ucraini, incontro senza precedenti tra Lavrov e Blinkin

Il Cremlino giovedì ha denunciatoUn attacco terroristico” Dopo che le autorità russe hanno affermato che stavano combattendo un gruppo di “vandali“Gli ucraini si sono infiltrati nella regione di Bryansk al confine con l’Ucraina. La presidenza ucraina, da parte sua, ha denunciato”deliberata provocazione“.

A niveau diplomatique, i cinesi si sono ricongiunti ai russi jeudi en refusant de soutenir l’appel à un retrait des russes de l’Ukraine, selon a communiqué publié à l’issue de la reunion des ministeres des affaires étrangères del G20 a New Delhi in India. Inoltre, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato brevemente il suo omologo russo Sergey Lavrov durante questo vertice, il primo faccia a faccia dall’inizio della guerra in Ucraina.

Giovedì, le autorità locali ucraine hanno annunciato che almeno tre persone sono state uccise e altre sei ferite in un raid notturno che ha preso di mira un edificio residenziale a Zaporizhia, nel sud dell’Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky condanna l’atto di “Uno stato terrorista vuole fare di ogni nostro giorno un giorno di terrore“.

Dietro la linea del fronte a Donetsk, le famiglie si rifiutano di lasciare le loro case. In un rapporto che ti diamo, possiamo seguire la polizia locale che cerca di convincerli ad andarsene. Yulia Korotkova, che vive in uno scantinato con la figlia Anna di 14 anni, teme un futuro più pericoloso in un luogo sconosciuto. Sua figlia Anna testimonia: “Vivo senza guerra e senza urla, posso immaginarlo ma lo voglio sentire“.

I combattimenti continuano anche a Bakhmut.