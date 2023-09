Forse avete già ballato la sua canzone “All Star”: Steve Harwell del gruppo americano Smash Mouth è morto all’età di 56 anni.

Steve Harwell, fondatore ed ex leader della band americana Smash Mouth, conosciuta a livello internazionale per le sue canzoni “All Star” e “Walkin’ on the Sun”, è morto all’età di 56 anni dopo una battaglia contro una malattia, ha annunciato l’agente del gruppo Lunedi. Stampa specializzata.

Il cantante, che ha lasciato il suo gruppo nel 2021 per vari motivi di salute, è stato in cure palliative per alcuni giorni ed è morto nella sua casa di Boise (Idaho, Nord) “circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici”, ha osservato il manager degli Smash Mouth. Robert Hayes ha riferito alla rivista Rolling Stone.